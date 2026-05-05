Повредившая ногу дверьми автобуса девочка находится под наблюдением врачей

11-летняя девочка, которая оказалась зажата дверьми автобуса в Воронеже, находится в профильном отделении больницы. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести и оказывают ей всю необходимую помощь. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения во вторник, 5 мая.
Школьница в результате инцидента получила перелом ноги. Теперь ей требуется длительное лечение.
Напомним, что инцидент произошёл в воскресенье, 3 мая, на одной из остановок общественного транспорта. После того, как девочка оказалась зажата дверьми, тяжёлая машина несколько метров протащила её по асфальту. Подробнее об инциденте — в нашем материале по ссылке.