В Ростове руководители фирмы уклонились от налогов на полмиллиарда рублей

В Ростове-на-Дону в уклонении от уплаты налогов на 482 млн рублей заподозрили фактического руководителя и двух гендиректоров коммерческой оптовой организации, торгующей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельхозживотных. Информация поступила от пресс-службы СУ СК России по Ростовской области.