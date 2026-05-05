Названа предварительная причина гибели пяти человек на пожаре в Выксе

Специалисты выяснили, что в сгоревшем доме на улице Челюскина не был установлен пожарный извещатель. Это устройство могло вовремя оповестить жильцов о задымлении и дать им шанс на спасение. Примечательно, что при этом в жилище находился огнетушитель, но в момент происшествия им так и не воспользовались.