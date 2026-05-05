Названа предварительная причина гибели пяти человек на пожаре в Выксе

Дознаватели МЧС установили, что трагедии можно было избежать при наличии в доме копеечного устройства.

Предварительной причиной смертельного пожара в Выксе, унесшего жизни пяти человек, стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Нижегородской области Александр Пономарев.

Специалисты выяснили, что в сгоревшем доме на улице Челюскина не был установлен пожарный извещатель. Это устройство могло вовремя оповестить жильцов о задымлении и дать им шанс на спасение. Примечательно, что при этом в жилище находился огнетушитель, но в момент происшествия им так и не воспользовались.

Напомним, пожар произошел ночью 5 мая 2026 года и полностью уничтожил здание на площади 80 квадратных метров. Жертвами огня стали трое взрослых мужчин и двое детей 2009 и 2013 годов рождения. Сейчас на месте пепелища продолжают работу следователи и эксперты пожарной лаборатории.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
