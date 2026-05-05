Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

12-летний нижегородец пропал в Автозаводском районе

Юноша ушел из дома в воскресенье, 3 мая, с улицы Веденяпина и пропал.

12-летний Олег Пономарев пропал в Нижнем Новгороде, сообщают волонтеры поисково-спасательной группы «Рысь».

Юноша ушел из дома в воскресенье, 3 мая, с улицы Веденяпина и пропал. Сейчас о его местонахождении и состоянии ничего неизвестно.

Мальчик имеет среднее телосложение, рост 173 см, светло-русые волосы и зеленые глаза. На момент пропажи он был одет в худи цвета хаки, черные широкие джинсы и кроссовки.

Нижегородцев, кому известно что-либо о местонахождении мальчика, просят обращаться в полицию по номеру 102 или же на горячую линию ПСГ «Рысь»: 8 (930) 283−82−00.