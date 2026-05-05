На Украине депутату Дубинскому предъявили новое обвинение в госизмене

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Оппозиционно настроенному депутату Верховной рады Александру Дубинскому, находящемуся в СИЗО, предъявили новое обвинение в госизмене. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР).
«Нардеп, которого обвиняют в государственной измене и который сейчас находится под стражей, наладил механизм и продолжал активную антигосударственную информационную пропаганду даже из СИЗО. По выводам лингвистически-психологической экспертизы, его публикации в Telegram, Facebook и YouTube вредят государственной и информационной безопасности Украины», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.
По данным ГБР, коммуникацию он осуществлял во время встреч с адвокатами, когда депутат пользовался ноутбуками без доступа к интернету, которые последние приносили якобы для работы. «На них он готовил тексты, записывал видео и хранил материалы, а также оставлял инструкции что, где и как публиковать», — пишет ГБР.
Дубинский в своем телеграм-канале написал, что у него в СИЗО проходит обыск. «Также обыски проходят у моих адвокатов. Зеленский отчаянно пытается переложить вину за свое мародерство на политических оппонентов. Но старается он зря: вся страна видит, кто именно и сколько украл на войне», — добавил он.
Ранее Дубинский обратил внимание, что Владимир Зеленский минимум втрое занижает число украинских военных, погибших с 2022 года, чтобы не платить компенсации их вдовам. Он отметил, что если погибших 55 тыс., как утверждает Зеленский, то компенсации их семьям составляют 825 млрд гривен ($19,1 млрд). Если же эта цифра больше — 165 тыс., то 2,475 трлн гривен ($57,3 млрд). Дубинский ранее также обвинил генпрокурора и главу СБУ в фальсификации дел и преследовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ).