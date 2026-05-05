Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сочинец поджег иномарку соседа, пожалевшего денег на благотворительность

В Сочи задержали поджигателя «Мерседеса».

Источник: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В Сочи задержали поджигателя «Мерседеса», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

48-летний местный житель подкрался к автомобилю ночью и облил бензином капот иномарки, после чего поджег. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя и допросили.

Оказалось, что конфликт между мужчиной и автомобилистом произошел из-за того, что последний отказался перевести крупную сумму на благотворительность. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Теперь сочинцу грозит до пяти лет лишения свободы.