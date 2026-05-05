Сочинец поджег иномарку соседа, пожалевшего денег на благотворительность

В Сочи задержали поджигателя «Мерседеса», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
48-летний местный житель подкрался к автомобилю ночью и облил бензином капот иномарки, после чего поджег. Очевидцы сообщили об этом в полицию. Сотрудники уголовного розыска задержали поджигателя и допросили.
Оказалось, что конфликт между мужчиной и автомобилистом произошел из-за того, что последний отказался перевести крупную сумму на благотворительность. Сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Теперь сочинцу грозит до пяти лет лишения свободы.