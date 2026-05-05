В Туапсинском округе завершили уборку нефтепродуктов на 4 из 6 локальных участках

Работы полностью завершены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. По данным «Кубань-СПАС», там завершена очистка береговой линии и вывоз загрязненного грунта. В селе Небуг сбор нефтепродуктов также окончен, однако вывоз упакованного в мешки грунта продолжается.
Наиболее сложная ситуация сохраняется в поселке Тюменском, где работы продолжаются из-за труднодоступного рельефа. Для транспортировки собранного загрязненного грунта используются в том числе плавсредства с последующей перегрузкой на технику.
Ликвидация последствий локальных выбросов ведется также в селе Ольгинка.
Всего мониторинговыми группами выявлено шесть участков протяженностью от 100 до 300 метров, где были зафиксированы разовые выбросы нефтепродуктов. На четырех из них работы по очистке уже завершены.