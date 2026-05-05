В крымском селе лиса заразила бешенством домашнюю собаку

В селе Богатое Белогорского района лиса укусила домашнюю собаку. Об этом сообщили в пресс-службе Государственный комитет ветеринарии РК.
Собака не была привита от бешенства. Если бы хозяин вовремя сделал вакцину, заражения бы не случилось, подчеркнули специалисты.
Сейчас в селе на Садовой улице, где жила зараженная собака, проводят дезинфекцию. Ветеринары рассказывают местным жителям, как уберечь себя и своих питомцев.
Карантин пока не вводили, но очаг бешенства устанавливают.
Напомним, в Севастополе собака местного винодела Павла Швеца пострадала в схватке с волком. Питомец вернулся домой искусанным — раны успели загноиться. Собаку доставили в клинику, где ей сделали операцию и установили катетеры.
Ранее мы писали, что в Крыму зафиксирован рост случаев бешенства в связи с участившимися нападениями зараженных диких животных — волков и лис — на людей и домашний скот. Инциденты происходят даже в жилых зонах.