В центре Перми из-за тройного ДТП образовался серьёзный затор

Затор образовался в центре Перми из-за тройного ДТП, сообщают читатели сайта perm.aif.ru.
Как рассказали очевидцы, на Коммунальном мосту в сторону центра произошла авария, в которой оказались сразу несколько машин. У одного из автомобилей серьёзно повреждена передняя часть.
«Я увидела только последствия. Движение затруднено в сторону города. Несколько полицейских опрашивают людей. Мне показалось, что один из водителей очень молод», — рассказала пермячка Александра сайту perm.aif.ru.
По данным онлайн-карт, на участке образовалась пробка. Затор на улице Спешилова в сторону города начинается от ТРК «СпешиLove».