Суд изъял у основателя «Русагро» Мошковича 3,8 миллиарда рублей

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы по иску Генпрокуратуры передал в собственность государства деньги со счетов в российских банках основателя ГК «Русагро» Вадима Мошковича в количестве 3,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро, сообщил РИА Новости участник процесса.
Во вторник суд обратил в доход государства акции «Русагро», принадлежавшие Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с женой, а также бывшему гендиректору компании Максиму Басову и ООО «Производственно-коммерческая фирма “Профит”.
«Кроме акций ГК “Русагро” по иску Генпрокуратуры суд передал в собственность государства деньги со счетов Мошковича и изъятые в ходе обыска в офисе и автомобиле на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро», — сказал собеседник агентства.
Также государству отошли 4-уровневая квартира его супруги Наталии Быковской в Хамовниках, загородный дом площадью более 1000 квадратных метров возле Рублево-Успенского шоссе, участки в коттеджном поселке «Летова роща» в Коммунарке, 100% доли Мошковича в ООО «Финансовый ресурс» и акции завода по металлообработке АО «Эталон».
Кроме того, суд изъял автомобили и водный транспорт Мошковича и Басова.