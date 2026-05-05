Чуть больше часа действовал режим опасности атаки БПЛА в Воронеже и области

Отбой режима опасности атаки беспилотников объявили на территории Воронежской области в 17:47 вторника, 5 мая. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Вместе с этим в столице Черноземья отменили угрозу непосредственного удара БПЛА.
Особый режим действовал на территори региона чуть больше часа. За это время в небе над Воронежем уничтожили один беспилотник.
