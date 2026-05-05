Суд рассмотрит дело о хищении миллионов на детской площадке под Волгоградом

По данным обвинения, между муниципальным учреждением «СГТ» и главой ООО «ВСП Групп» Сергеем Камневым заключили договор. Речь шла о поставке детской игровой площадки. Ее стоимость составила почти 6 миллионов рублей. Следствие выяснило, что заместитель руководителя МАУ «СГТ» хотел обойти конкурентные процедуры. Для этого он, при пособничестве Камнева, заключил договор с ООО «ВСП Групп» как с единственным поставщиком. Причиной такого выбора назвали самую низкую цену, которую предложила эта фирма.