Жителя Шаранги осудят за убийство мужчины в ходе ссоры

Шахунский межрайонный следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя Шаранги, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Преступление произошло в сентябре 2025 года. Между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 23-летний злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов ножом в голову и туловище. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы совершенного убийства, молодой человек вывез тело погибшего на территорию республики Марий Эл и оставил его там.
Следователи нашли убитого мужчину и установили причастного к его гибели. В настоящее время обвиняемый арестован, уголовное дело передано в суд.
Напомним, что мужчину осудили за убийство знакомого в Дзержинске.