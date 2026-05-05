Жительница Воронежской области отрезала часть пальца электросекатором

В правительстве региона объяснили, что сотрудники СМП обязаны остановиться и оказать помощь даже по пути на вызов. Об остановке они сообщают диспетчеру, который либо высылает на этот случай вторую бригаду, либо новая бригада направляется на первый вызов. При этом до прибытия другой бригады СМП, сотрудники скорой оказывают необходимую помощь пострадавшим, и только потом продолжают выполнять вызов, на который ехали изначально. Однако по регламенту машина скорой медицинской помощи не может использоваться как сопровождающая — включать проблесковые маячки водитель имеет право только, если пациент находится внутри машины.