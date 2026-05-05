Жительница Воронежской области отрезала часть пальца электросекатором

Жительница пригорода Воронежа лишилась части пальца при работе с электрическим секатором. Восстановить его анатомическую целостность врачи не смогли. Родственница пострадавшей заявила в социальных сетях, что это произошло из-за упущенного времени. Однако, как оказалось, фрагмент отсечённой фаланги был настолько мал, что не подлежал реплантации. О подробностях произошедшего во вторник, 5 мая, рассказали в пресс-службе облправительства со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Днём воскресенья, 3 мая, женщина обратилась в приёмное отделение БСМП № 1. В медучреждении её зарегистрировали и направили на осмотр к травматологу-ортопеду. Пациентке предложили пройти в стерильную перевязочную, где ей могли оказать помощь и сделать обезболивание. Для этого женщине нужно было переодеться в чистую одежду, предоставляемую сотрудниками больницы, однако от процедуры она отказалась и ушла из медучреждения.
Позже пострадавшая обратилась в ВОКБ № 1, где ей сделали обезболивание и санитарную обработку раны. После оказания помощи женщину отпустили на амбулаторное лечение. Специалисты медучреждения также подтвердили, что восстановить анатомическую целостность пальца было невозможно из-за характера травмы — фрагмент отсечённой фаланги был небольшим.
Родственница пострадавшей также рассказала, что по пути в медучреждение они встретили бригаду скорой помощи, однако та якобы отказалась сопроводить пациентку в больницу.
https://moe-online.ru/news/incidents/1258092?ysclid=mosq62c368766538529?utm_source=copypas.
В правительстве региона объяснили, что сотрудники СМП обязаны остановиться и оказать помощь даже по пути на вызов. Об остановке они сообщают диспетчеру, который либо высылает на этот случай вторую бригаду, либо новая бригада направляется на первый вызов. При этом до прибытия другой бригады СМП, сотрудники скорой оказывают необходимую помощь пострадавшим, и только потом продолжают выполнять вызов, на который ехали изначально. Однако по регламенту машина скорой медицинской помощи не может использоваться как сопровождающая — включать проблесковые маячки водитель имеет право только, если пациент находится внутри машины.