Суд изъял у основателя «Русагро» Мошковича 3,8 миллиарда рублейй

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов основателя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича. В собственность государства перешли как финансовые средства бизнесмена, так и его недвижимое имущество, а также доли в компаниях, сообщает РИА Новости.
У фигуранта конфискованы деньги на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро.
Помимо денежных средств, в доход государства обращены:
- Ценные бумаги ГК «Русагро», доли в ООО «Финансовый ресурс» и акции АО «Эталон».
- Квартира в Хамовниках, загородный дом площадью более 1000 кв. метров на Рублево-Успенском шоссе, а также земельные участки в поселке «Летова роща».
- Автомобили и водный транспорт, принадлежавшие Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову.
В иске Генпрокуратуры, помимо самого Вадима Мошковича, фигурировали члены его семьи, а также экс-глава «Русагро» Максим Басов и связанные с ними юридические лица.