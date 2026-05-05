Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд изъял у основателя «Русагро» Мошковича 3,8 миллиарда рублейй

Суд постановил изъять в пользу государства активы основателя «Русагро» Вадима Мошковича, а также членов его семьи и бывшего гендиректора компании Максима Басова. Под конфискацию попали денежные средства в рублях, долларах и евро, а также недвижимость в престижных районах Москвы и Подмосковья.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии активов основателя группы компаний «Русагро» Вадима Мошковича. В собственность государства перешли как финансовые средства бизнесмена, так и его недвижимое имущество, а также доли в компаниях, сообщает РИА Новости.

У фигуранта конфискованы деньги на общую сумму более 3,8 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро.

Помимо денежных средств, в доход государства обращены:

  • Ценные бумаги ГК «Русагро», доли в ООО «Финансовый ресурс» и акции АО «Эталон».
  • Квартира в Хамовниках, загородный дом площадью более 1000 кв. метров на Рублево-Успенском шоссе, а также земельные участки в поселке «Летова роща».
  • Автомобили и водный транспорт, принадлежавшие Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову.

В иске Генпрокуратуры, помимо самого Вадима Мошковича, фигурировали члены его семьи, а также экс-глава «Русагро» Максим Басов и связанные с ними юридические лица.