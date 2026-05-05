Следователи возбудили уголовное дело после травимрования мальчика петардой под Воронежем

Следователи подключились к выяснению обстоятельства травмирования 13-летнего подростка петардой. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, несовершеннолетний мальчик пострадал в Новой Усмани 3 мая. Петарду подросток обнаружил на детской площадке около своего дома, принес ее домой, где из-за неосторожных манипуляций она сдетонировала. Несовершеннолетний получил серьезные травмы пальцев правой руки, сейчас он находится в больнице в реанимации.