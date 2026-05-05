Следователи возбудили уголовное дело после травимрования мальчика петардой под Воронежем

Стали известны подробности взрыва петарды в руках у школьника в райцентре под Воронежем.

Источник: Комсомольская правда

Следователи подключились к выяснению обстоятельства травмирования 13-летнего подростка петардой. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, несовершеннолетний мальчик пострадал в Новой Усмани 3 мая. Петарду подросток обнаружил на детской площадке около своего дома, принес ее домой, где из-за неосторожных манипуляций она сдетонировала. Несовершеннолетний получил серьезные травмы пальцев правой руки, сейчас он находится в больнице в реанимации.

— По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская, взрывотехническая и химическая экспертизы, допрашиваются свидетели, — сообщили в региональном управлении СК России по Воронежской области.