Керчанин получил 18 лет колонии за отправку видео с кораблем представителю СБУ

Верховный суд Республики Крым вынес приговор жителю Керчи, осудив его на 18 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры региона.
Суд установил, что, будучи противником проведения СВО, мужчина проводил съемку патрульного корабля, а потом направил видеофайл своему знакомому для пересылки представителю службы безопасности Украины.
Незаконная деятельность выявлена и пресечена УФСБ России по Крыму и Севастополю. Верховный Суд Республики Крым приговорил виновного к 18 годам строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафу 400 тысяч рублей.
