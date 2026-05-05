Названа причина ДТП с гибелью байкерши-фотографа Добромиловой

Члены мотосообщества назвали возможную причину ДТП на Большой Дорогомиловской улице во вторник днем, в котором погибла ба йкер-фотограф Ксения Добромилова.
По мнению экспертов, мотоциклист, которого снимала 34-летняя женщина, «поймал хайсайд». Хайсайд — это тип аварии на мотоцикле, при котором заднее колесо внезапно восстанавливает сцепление с дорогой после потери сцепления при скольжении. Мотоцикл начинает резко вращаться вокруг своей продольной оси. В итоге водителя выбрасывает из седла по направлению «вверх — вперед». В этом случае велик риск, что мотоциклист попадет под удар своего же транспортного средства.
Именно так, судя по видео, произошла смертельная авария с участием фотографа. Мотоцикл сначала снес Добромилову, а затем начал вращаться вокруг своей оси. При этом 32-летний водитель отделался сравнительно легкими травмами.