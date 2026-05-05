Бастрыкин на совещании в Краснодаре подвел итоги работы следователей ЮФО

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, оценивая криминогенную обстановку в регионах Южного федерального округа, отметил ряд положительных тенденций. Так, количество зарегистрированных преступлений — 38,5 тысячи — снизилось на четверть по сравнению с прошлым годом. Об этом руководитель ведомства, как сообщает пресс-служба СКР, заявил в ходе оперативного совещание в Краснодаре, на котором были подведены итоги работы за первый квартал 2026-го расположенных в ЮФО следственных органов.

Источник: "Российская газета"

Кроме того, на 21 процент на территории округа стало меньше совершаться убийств и покушений на убийство, а раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений составила 68 процентов, что выше среднероссийского показателя. Причем раскрыты все факты причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, и изнасилования. А всего за первые три месяца в ЮФО следователи СК России направили в суд 2 тысячи 376 дел.

Касаясь проблем, был отмечен рост преступлений террористического характера, экстремистских посягательств, фактов коррупции, деяний, совершенных в сфере ЖКХ, а также случаев обмана дольщиков. Кроме того, в ряде подразделений «отмечены недостатки, связанные со снижением оперативности расследования».

В информации пресс-службы отмечается, что председатель СК России поручил принять меры к повышению качества предварительного следствия: необходимо тщательно планировать следственные действия, проведение судебных экспертиз, применение достижений в области криминалистики, а также предметного анализа деятельности по различным направлениям. Руководителям на местах поручено усилить профилактику радикальных проявлений, особенно среди молодежи.

Александр Бастрыкин дал «поручения по расследованию конкретных уголовных дел, которые находятся в производстве следственных органов ЮФО».

В состоявшемся в столице Кубани оперативном совещание приняли участие первый заместитель председателя СКР России Эдуард Кабурнеев, заместитель председателя Сергей Горяйнов, руководитель управления общественно-политической работы Герой России Сергей Петров, руководители следственных подразделений.