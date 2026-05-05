Baza: Виновник ДТП, в котором погибла Добромилова, попадал в аварию две недели назад

Новый инцидент произошел 5 мая во время мотосходки в Москве на Большой Дорогомиловской улице. Изначально сообщалось, что в результате аварии погибла девушка. Позже стало известно, что погибшей является именно Добромилова. Девушка фотографировала байкеров, когда один из них, выполняя трюк на заднем колесе, потерял управление и сбил ее.