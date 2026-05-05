Под Воронежем троих экс-полицейских отправили в колонию за сфабрикованное дело и пытки

В Воронежской области бывшие правоохранители получили сроки за превышение должностных полномочий и фальсификацию.

Источник: Комсомольская правда

Суд отправил троих экс-полицейских из Россошанского района Воронежской области в колонию строгого режима за сфабрикованное дело и пытки.

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Участковый и двое полицейских патрульно-постовой службы незаконно удерживали 33-летнего россошанца в отделе полиции, избивая его. Для правомерности своих действий участковый сфальсифицировал в отношении потерпевшего дело о мелком хулиганстве.

— За превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц с применением насилия, пытки, фальсификацию доказательств бывший участковый получил пять лет лишения свободы, остальные — 4 и 5 лет колонии строгого режима. Осужденные лишены специальных званий и права занимать должности на госслужбе (включая правоохранительные органы) на сроки от двух до двух с половиной лет, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.