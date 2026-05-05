УМВД: возбуждено дело против пьяного водителя, который сбил велосипедистку и уехал

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.