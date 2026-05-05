Дрон ВСУ ударил по заправке в Курской области, ранены два человека

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о двух пострадавших в результате атаки ВСУ. Украинский дрон атаковал АЗС в Льгове. Среди пострадавших — начальник пожарной части с осколочными ранениями ног и мужчина с травмами конечностей, черепно-мозговой и минно-взрывной травмами.