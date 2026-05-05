«112»: Рэпер Navai за рулем Ferrari без номеров въехал в светофор в Москве

Рэпер Наваи Бакиров, известный как Navai, за рулем Ferrari без номеров въехал в светофор в Москве. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил Telegram-канал «112».
По неподтвержденной информации канала, авария произошла на Зубовском бульваре. Машина выехала с дороги и врезалась в светофор. Пострадавших нет.
Сам рэпер или его представители ситуацию пока не комментировали.
Вечером того же дня мотоциклист сбил фотографа Ксению Добромилову, которая также известна по роли в клипе на песню «Девочка-война», дуэта HammALI & Navai, участником которого является Бакиров, на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы.