Мотоциклист погиб в ДТП на Варшавском шоссе

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе. Мотоциклист погиб на месте. Движение в сторону Московской области затруднено. Об во вторник, 5 мая, сообщил Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Незадолго до этого на Большой Дорогомиловской улице актриса и фотограф Ксения Добромилова попала под колеса мотоцикла. Инцидент произошел во время мотосходки. Девушка умерла от полученных травм.
Два человека 25 апреля пострадали в результате падения с мотоцикла на Московском скоростном диаметре. Мотоциклист на дублере в районе Березовой аллеи не справился с управлением, в результате чего он и его пассажирка упали с байка.
Ранее авария с участием двух внедорожников, легковушки и мотоцикла произошла на 3-й улице Ямского Поля в центре Москвы. Тогда в результате ДТП никто не пострадал.