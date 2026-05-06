Крымчане лишились 22 миллионов рублей за неделю из-за действий мошенников

«В Крыму в период с 27 апреля по 3 мая 2026 года 46 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 22 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, семерых жителей Крыма обманули более чем на 7 млн рублей по «традиционной» для аферистов схеме. Мошенники звонили людям по телефону и представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Жертвам говорилось о необходимости «пересчитать и задекларировать» все имеющиеся денежные средства: отправить их на «безопасный счет» либо передать «специальному доверенному лицу».
Поверившие мошенникам граждане лишились своих средств.
Около 2 миллионов рублей за два месяца потерял 65-летний ялтинец. Мужчина рассказал, что в мессенджере он общался с незнакомцем, который предложил ему дополнительный заработок на бирже. Согласившись на предложение, житель Ялты перечислял денежные средства несколькими платежами в период с февраля по апрель 2026 года. Когда подошло время забирать положенный процент, «новый знакомый» перестал выходить на связь.