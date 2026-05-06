Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчане лишились 22 миллионов рублей за неделю из-за действий мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — РИА Новости Крым. Крымчане лишились более 22 миллионов рублей в течение недели от действий дистанционных мошенников, сообщает МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму в период с 27 апреля по 3 мая 2026 года 46 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись более 22 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, семерых жителей Крыма обманули более чем на 7 млн рублей по «традиционной» для аферистов схеме. Мошенники звонили людям по телефону и представлялись сотрудниками различных государственных учреждений. Жертвам говорилось о необходимости «пересчитать и задекларировать» все имеющиеся денежные средства: отправить их на «безопасный счет» либо передать «специальному доверенному лицу».

Поверившие мошенникам граждане лишились своих средств.

Около 2 миллионов рублей за два месяца потерял 65-летний ялтинец. Мужчина рассказал, что в мессенджере он общался с незнакомцем, который предложил ему дополнительный заработок на бирже. Согласившись на предложение, житель Ялты перечислял денежные средства несколькими платежами в период с февраля по апрель 2026 года. Когда подошло время забирать положенный процент, «новый знакомый» перестал выходить на связь.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше