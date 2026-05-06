Крымчане лишились 22 миллионов рублей за неделю из-за действий мошенников

Около 2 миллионов рублей за два месяца потерял 65-летний ялтинец. Мужчина рассказал, что в мессенджере он общался с незнакомцем, который предложил ему дополнительный заработок на бирже. Согласившись на предложение, житель Ялты перечислял денежные средства несколькими платежами в период с февраля по апрель 2026 года. Когда подошло время забирать положенный процент, «новый знакомый» перестал выходить на связь.