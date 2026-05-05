Появились кадры смертельного ДТП, в котором погибла актриса Ксения Добромилова

Кадры смертельного ДТП, в котором погибла актриса Ксения Добромилова, появились в Сети. Согласно опубликованным Telegram-каналом Baza кадрам, мотоцикл сначала сбивает девушку, потом цепляет припаркованную на обочине машину, а затем падает.
Добромилова попала под колеса мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице. Инцидент произошел во время мотосходки. Девушка умерла от полученных травм. Сообщалось, что виновник ДТП уже попадал в аварию две недели назад. «Вечерняя Москва» собрала подробности происшествия и рассказала, чем известная погибшая девушка.
