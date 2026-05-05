Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отцу погибшего бойца СВО заблокировали все выплаты в Волгоградской области

Мужчина, не общавшийся со своим ребенком, претендовал на соцподдержку после гибели сына.

Прокуратура добилась лишения прав на социальные гарантии родного отца погибшего бойца СВО, сообщает пресс-служба ведомства в Волгоградской области.

К стражам порядка обратилась инвалид I группы из Палласовского района. Женщина рассказала, что ее бывший муж претендует на получение соцподдержки после гибели их общего сына в зоне спецоперации. При этом мужчина практически сразу после рождения ребенка никакого участия в его жизни не принимал и не общался с ним, в том числе и не обеспечивал.

В связи с этим прокуратура вышла в суд с иском о лишении нерадивого отца прав на получение соответствующих социальных выплат. Суд это требование поддержал.

А ранее другой жительнице региона удалось доказать, что погибший в зоне спецоперации боец является отцом ее маленькой дочери.