Navai после ДТП выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы из его клипа.
«Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей небесное», — сказал музыкант.
Сам Navai после аварии заявил, что не гнал и ехал примерно 60−65 км/ч. По словам музыканта, Ferrari развернуло из-за спортивных колёс. Артист отметил, что автомобиль ему не жалко, главное — что все остались живы.
Напомним, Ксения Добромилова погибла в Москве под колёсами мотоцикла. Блогерша и участница клипа HammAli & Navai «Девочка-война» устроила «фотоохоту» и снимала на Большой Дорогомиловской улице мотоциклы, которые двигались в обе стороны по улице. Но один въехал прямо в неё.
Водителем байка оказался 32-летний Максим З. После столкновения сам байкер вылетел с мотоцикла и пролетел ещё около 50−100 метров. У Максима З. диагностировали ушибы мягких тканей плеча, левой кисти и повреждения связок голеностопа. От госпитализации он отказался. После аварии мужчину задержали на месте полицейские.
