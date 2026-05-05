Появилось видео момента ДТП с участием рэпера Navai в центре Москвы

Представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы во вторник, 5 мая, опубликовали кадры ДТП с участием рэпера Наваи Бакирова, известного как Navai. Он въехал в светофор на Зубовском бульваре. По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность колес.
— За грубое нарушение ПДД и повреждение городской инфраструктуры будет составлено обращение в суд по поводу возмещения ущерба и лишения водительских прав, — передает официальный Telegram-канал ведомства.
Вечером того же дня на Большой Дорогомиловской улице на западе Москвы мотоциклист сбил фотографа Ксению Добромилову, которая также известна по роли в клипе на песню «Девочка-война» дуэта HammALI & Navai, участником которого является Бакиров. «Вечерняя Москва» собрала подробности происшествия и рассказала, чем известна погибшая девушка.