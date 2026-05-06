Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: жители бьют тревогу из-за качества воздуха

Взрыв на заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске
5 мая в Усть-Каменогорске произошло чрезвычайное происшествие — на территории завода ТОО «Казцинк» взорвалось пылеулавливающее устройство. В результате взрыва произошло возгорание и частичное обрушение конструкции. Пожарные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.
Последствия взрыва
В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших были госпитализированы для дальнейшего лечения.
После взрыва и пожара было возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование.
Экологическая обстановка
Жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической обстановкой в городе. Они сообщают, что в последнее время стало труднее дышать, и выражают опасения за здоровье своих детей. В социальных сетях люди призывают отправить школьников на удалённое обучение и провести более тщательную проверку качества воздуха.
Представители «Казгидромета» провели мониторинг качества воздуха и заявили, что превышений допустимых норм не зафиксировано. Однако были обнаружены незначительные превышения по содержанию оксида углерода, сероводорода и хлористого водорода.
Реакция властей и общественности
Власти Усть-Каменогорска и руководство завода ТОО «Казцинк» продолжают работать над выяснением всех обстоятельств произошедшего и принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.
Общественность продолжает выражать обеспокоенность по поводу экологической ситуации в городе и призывает к более строгим мерам по защите здоровья населения.