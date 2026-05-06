Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: жители бьют тревогу из-за качества воздуха

Жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической обстановкой в городе. Они сообщают, что в последнее время стало труднее дышать, и выражают опасения за здоровье своих детей. В социальных сетях люди призывают отправить школьников на удалённое обучение и провести более тщательную проверку качества воздуха.