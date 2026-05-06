Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрыв на заводе в Усть-Каменогорске: жители бьют тревогу из-за качества воздуха

После того, как на заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске произошел взрыв, местные жители просят провести проверку воздуха и перевести детей на дистанционное обучение, сообщает сайт телеканала KTK.

Источник: Nur.kz

Взрыв на заводе «Казцинк» в Усть-Каменогорске

5 мая в Усть-Каменогорске произошло чрезвычайное происшествие — на территории завода ТОО «Казцинк» взорвалось пылеулавливающее устройство. В результате взрыва произошло возгорание и частичное обрушение конструкции. Пожарные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорание.

Последствия взрыва

В результате инцидента погибли два человека, пятеро получили травмы различной степени тяжести. Двое пострадавших были госпитализированы для дальнейшего лечения.

После взрыва и пожара было возбуждено уголовное дело, начато досудебное расследование.

Экологическая обстановка

Жители Усть-Каменогорска обеспокоены экологической обстановкой в городе. Они сообщают, что в последнее время стало труднее дышать, и выражают опасения за здоровье своих детей. В социальных сетях люди призывают отправить школьников на удалённое обучение и провести более тщательную проверку качества воздуха.

Представители «Казгидромета» провели мониторинг качества воздуха и заявили, что превышений допустимых норм не зафиксировано. Однако были обнаружены незначительные превышения по содержанию оксида углерода, сероводорода и хлористого водорода.

Реакция властей и общественности

Власти Усть-Каменогорска и руководство завода ТОО «Казцинк» продолжают работать над выяснением всех обстоятельств произошедшего и принимают меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Общественность продолжает выражать обеспокоенность по поводу экологической ситуации в городе и призывает к более строгим мерам по защите здоровья населения.