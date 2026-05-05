Дистанционное обучение ввели в МГУ из-за случая кори

Студентов факультета вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова перевели на дистанционное обучение из-за заражения корью одного из сотрудников. Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Представители ведомства направили предписание в адрес руководства МГУ с требованием провести ряд противоэпидемических мероприятий. Они включают ограничение очного посещения занятий для студентов и преподавателей, не имеющих данных о вакцинации против кори или о перенесенном заболевании. Кроме того, предусмотрена экстренная вакцинация против кори для всех, кто нуждается в этом по эпидемическим причинам.
— Определен круг контактных лиц. И с ними, а также со студентами и сотрудниками университета, проводится разъяснительная работа по профилактике заболевания, — передает официальный сайт ведомства.
Помимо этого, в конце прошлого года случай заражения корью обнаружили у студента Высшей школы государственного аудита, которая находится в четвертом учебном корпусе МГУ на Ленинских горах. Позже в учебном заведении ограничили очный процесс для студентов и сотрудников, у которых нет прививки от вируса.