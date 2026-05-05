Дистанционное обучение ввели в МГУ из-за случая кори

Представители ведомства направили предписание в адрес руководства МГУ с требованием провести ряд противоэпидемических мероприятий. Они включают ограничение очного посещения занятий для студентов и преподавателей, не имеющих данных о вакцинации против кори или о перенесенном заболевании. Кроме того, предусмотрена экстренная вакцинация против кори для всех, кто нуждается в этом по эпидемическим причинам.