Расчёты ПВО за семь часов сбили 93 дрона ВСУ над российскими регионами

БПЛА были сбиты над территориями ряда российских регионов, включая Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Республику Адыгея, Республику Крым и Краснодарский край. Кроме того, нейтрализация беспилотников проводилась над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ранее в Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. Трагедия произошла в районе села Лаптевка Ракитянского округа. Под удар попал трактор, который работал в поле.
