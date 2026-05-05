Юная волгоградка потеряла реальные 1,5 млн, покупая валюту в онлайн-игре

Сотрудники полиции разыскивают аферистов, которые за месяц выманили у студентки колледжа в Дубовке 1,5 миллиона рублей, сообщает главк МВД по Волгоградской области.
20-летняя девушка, будучи пользователем популярной онлайн-игры, повелась на предложение, поступившее ей в одном из мессенджеров от неизвестного собеседника. Он предлагал купить игровую валюту за реальные деньги и был настолько убедителен, что студентка в течение месяца при помощи QR-кодов перевела на разные счета больше 1,5 миллионов рублей.
Поняв, что стала жертвой мошенников, девушка написала заявление в полицию.
А ранее аферисты начали атаковать волгоградских дачников фейковыми сообщениями о якобы начисленных штрафах.