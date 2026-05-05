Атака БПЛА по Ростовской области днем 5 мая стала частью удара по 15 регионам

В Ростовской области днем 5 мая работали силы и средства ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Так, по официальным данным, дроны над Донским краем были перехвачены в период с 14:00 до 21:00.
Также в этот же временной отрезок вражеские беспилотные летательные аппараты были уничтожены еще в 14 регионах страны: в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областях, а также в Адыгее, Крыму, Краснодарском крае и над акваториями Азовского и Черного морей.
