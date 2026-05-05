Украинские мошенники попытались атаковать Соловьева, Джигана и SHAMAN

Украинские мошенники в преддверии Дня Победы попытались атаковать нескольких известных россиян, в том числе телеведущего Владимира Соловьева, рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) и певца Ярослава Дронова (SHAMAN). Об этом во вторник, 5 мая, сообщили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров).
— Нашим антимошенникам удалось перехватить несколько подобных звонков, адресованных медийным персонам. Главная задача злоумышленников — спровоцировать панику, используя лидеров общественного мнения, а следовательно, их аудиторию, — написали пранкеры в своем Telegram-канале.
Они добавили, что злоумышленники намерены использовать известных людей для создания паники среди населения. Вован и Лексус также предупредили, что в ближайшее время можно ожидать увеличения числа подобных атак.
Сам Соловьев 12 сентября 2025 года сообщил о задержании в Ульяновской области готовившего на него покушение жителя Димитровграда. Мужчина период с апреля 2024 по июнь 2025 года поддерживал контакт с украинскими спецслужбами.