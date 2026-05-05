Navai выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы Добромиловой

Рэпер Наваи Бакиров, известный как Navai, выразил соболезнования в связи с гибелью актрисы Ксении Добромиловой, которая снималась в клипе на песню дуэта HammAli & Navai «Девочка-война».
— Про девушку из клипа, которая погибла, я знаю. Царствие ей Небесное, — приводит его слова РИА Новости.
Добромилова попала под колеса мотоцикла на Большой Дорогомиловской улице. Инцидент произошел во время мотосходки. Девушка умерла от полученных травм. Сообщалось, что виновник ДТП уже попадал в аварию две недели назад. «Вечерняя Москва» собрала подробности происшествия и рассказала, чем известна погибшая девушка.
Вечером того же дня сам Navai также попал в аварию: рэпер въехал в светофор в Москве. Авария произошла на Зубовском бульваре. Пострадавших нет. Позже он прокомментировал произошедшее.