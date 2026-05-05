Пьяная москвичка ворвалась в чужую квартиру, чтобы поспать после майских шашлыков

Молодая жительница Москвы случайно забрела в чужую квартиру, чтобы отдохнуть после бурных майских шашлыков. Незнакомка отдыхала в спальне, пока хозяйка жилища была в полном замешательстве. Об этом во вторник, 5 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
По имеющимся данным, 22-летняя владелица квартиры во время завтрака услышала странные звуки из соседней комнаты. Она заглянула туда и увидела, что в ее кровати мирно спала незнакомая девушка. Чтобы прояснить ситуацию, хозяйке пришлось разбудить незваную гостью. Та объяснила, что отмечала Первомай с подругами, ошиблась этажом и уснула в чужой квартире, говорится в публикации.
Другой случай произошел в ноябре 2025 года, когда злоумышленник в Благовещенске забрался в чужую квартиру через окно, собрал вещи и уснул. Его застала вернувшаяся домой хозяйка. Ему грозил срок до шести лет лишения свободы.