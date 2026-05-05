На Ямале подросток избила девочку в присутствии сверстников

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правоохранители начали проверку по факту нанесения девочкой-подростком побоев по голове, лицу и туловищу другой несовершеннолетней в присутствии сверстников в Ноябрьске. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ямалу в канале в «Максе».