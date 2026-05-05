На Ямале подросток избила девочку в присутствии сверстников

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Правоохранители начали проверку по факту нанесения девочкой-подростком побоев по голове, лицу и туловищу другой несовершеннолетней в присутствии сверстников в Ноябрьске. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ямалу в канале в «Максе».
Как сообщали местные СМИ, пострадавшей, со слов ее матери, сделали операцию, наложили шов на голове.
«Организована доследственная проверка по факту избиения несовершеннолетней, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 111 УК РФ (покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Выявлена публикация, согласно которой 3 мая текущего года в городе Ноябрьске девочка-подросток в присутствии сверстников наносит побои ногами и руками по голове, лицу и туловищу другой несовершеннолетней», — говорится в сообщении.