В Чаде погибли 23 человека при нападении боевиков на военную базу

Боевики группировки «Боко Харам»* напали на военную базу Барка Толором, которая расположена в районе озера Чад, погибли более 20 человек, передает AP News.
«Боевики “Боко Харам” убили 23 солдат в результате нападения на военную базу в районе озера Чад, сообщили во вторник в вооруженных силах Чада», — сказано в публикации.
По данным агентства, еще 26 человек пострадали при нападении.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.