Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Севастополем

Глава региона уточнил предварительные данные о сбитых четырёх БПЛА. Беспилотники нейтрализовали в районе Верхнесадового и Северной стороны. Гражданские объекты не пострадали.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев.
Ранее сообщалось, что за семь часов, с 14:00 до 21:00 по московскому времени, российские средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны России. Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом, Республикой Адыгея, Республикой Крым и Краснодарским краем. Кроме того, ликвидацию аппаратов провели над акваториями Азовского и Чёрного морей.
