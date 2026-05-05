Силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Севастополем

Военные отражают атаку беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Работают расчёты ПВО и мобильные огневые группы. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил предварительные данные о сбитых четырёх БПЛА. Беспилотники нейтрализовали в районе Верхнесадового и Северной стороны. Гражданские объекты не пострадали.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что за семь часов, с 14:00 до 21:00 по московскому времени, российские средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ. Об этом проинформировала пресс-служба Минобороны России. Дроны нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также Московским регионом, Республикой Адыгея, Республикой Крым и Краснодарским краем. Кроме того, ликвидацию аппаратов провели над акваториями Азовского и Чёрного морей.

