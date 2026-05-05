Поиски пропавших в горах КЧР осложняют снег и особенности рельефа

В Карачаево-Черкесии спасатели продолжают поиски двух девушек из Астраханской области, которые не вернулись с туристического маршрута в установленный срок. Работа осложняется из-за снега и сложного горного рельефа. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.
«Туристический маршрут, который был заявлен при регистрации, не является технически сложным. Вместе с тем погодные условия и минимальное оснащение снаряжением туристов могут создать сложности для передвижения», — отмечается в заявлении ведомства.
Спасатели уже осмотрели перевал Муха и Архызское седло — точки, указанные в регистрационной карточке девушек. Пока следов их пребывания обнаружено не было. Поиски ведутся одновременно в двух районах республики.
Туристки начали свой поход в Карачаевском районе и должны были завершить восьмидневный маршрут, зарегистрированный в МЧС, в Зеленчукском районе на высоте 2,4 тысячи метров над уровнем моря.