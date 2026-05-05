Защита обжаловала приговор экс-редактору Ura.ru

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Аллаярова к пяти годам колонии общего режима. Аллаяров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Установлено, что Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу. Аллаяров признал вину в преступлении.