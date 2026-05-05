Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защита обжаловала приговор экс-редактору Ura.ru

Дениса Аллаярова приговорили к пяти годам колонии общего режима.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Защита бывшего редактора информационного агентства Ura.ru Дениса Аллаярова подала апелляционную жалобу на приговор по делу о даче взятки должностному лицу. Об этом сообщается в картотеке суда.

«Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт). Регистрация жалобы (представления) в суде — 5.05.2026», — говорится в материалах дела.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил Аллаярова к пяти годам колонии общего режима. Аллаяров признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Установлено, что Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу. Аллаяров признал вину в преступлении.

Бывший начальник уголовного розыска отдела полиции № 10 Екатеринбурга Андрей Карпов признал вину в получении взятки и приговорен к четырем годам условно.