В Тверской области в водоёме нашли тело пропавшего подростка

А ранее в подмосковном Одинцово произошла семейная трагедия. Женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, насмерть избила свою пожилую мать. Между ними вспыхнула ссора, в результате которой 47-летняя дочь нанесла 78-летней матери серьёзные травмы. От полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте. В настоящее время подозреваемая арестована.