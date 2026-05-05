Аксёнов сообщил об атаке вражеских беспилотников на Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил в своём Telegram-канале, что регион подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ.
По его словам, для отражения удара задействованы системы противовоздушной обороны и мобильные расчёты.
«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал глава Крыма.
Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что украинская сторона предприняла попытку атаки на российские регионы с использованием почти ста дронов. Согласно официальной информации, с 14:00 до 21:00 по московскому времени средства ПВО уничтожили 93 беспилотных аппарата.
Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.Читать дальше