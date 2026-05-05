Развожаев: Силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь

Силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над районами Севастополя.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом в личном Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — говорится в заявлении.

Развожаев уточнил, что, по предварительной информации, силами ПВО уже сбито 12 беспилотников ВСУ в районе Верхнесадового и Северной стороны. Отмечается, что объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки киевского режима не повреждены, о пострадавших также не сообщалось.

Ранее KP.RU сообщал, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ во вторник, 5 мая. В результате действий киевского режима погибли два человека, еще 34 мирных жителя получили ранения.

