В Японии задержали мужчину, заглянувшего под юбку девушке на эскалаторе

В Японии полицейские задержали 41-летнего мужчину после данных о том, что он попытался заглянуть под юбку девушке, передает Tokyo Reporter.
По данным издания, задержанный представился сотрудником министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства.
Инцидент произошел на эскалаторе железнодорожной станции. Мужчина направил телефон под одежду девушки. Другой пассажир это заметил. Он задержал мужчину и сообщил об инциденте сотрудникам станции.
Как отмечается, впоследствии задержанный признал вину. Полицейские изъяли его телефон. Они устанавливают, причастен ли мужчина к другим подобным правонарушениям.
