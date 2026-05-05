Жители Жуковского, Кратово и Ильинского остались без электричества

В подмосковном Жуковском произошло отключение электроэнергии из-за технологического сбоя на электросетях «Россетей». Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе администрации города.

Света нет в ряде районов на многих улицах — Гагарина, Федотова, Нижегородской, Чкалова, Баженова, Молодежной, Левченко, Солнечной, Амет-хан Султана и других. Также отключения затронули поселки Кратово и Ильинский.

Аварийная бригада находится на месте, ведутся работы по восстановлению. Подачу электричества обещают восстановить в течение часа.

— В результате отключения автоматикой оборудования на одной из подстанций было нарушено электроснабжение части потребителей в городе Жуковский, поселках Кратово и Ильинский в Подмосковье. Бригада «Россети Московский регион» уже производит переключения электрооборудования. В течение часа подача электроэнергии потребителям будет возобновлена, — цитирует сообщение пресс-службы ПАО «Россети Московский регион» ТАСС.

27 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о временном отключении электричества в нескольких округах Подмосковья. Он подчеркнул, что последствия непогоды больше всего коснулись Раменского, Домодедова, Дмитровского и Чехова.

К вечеру 27 апреля энергетики восстановили электроснабжение более 70 процентов пострадавших районов Подмосковья.

