Разорвало автомобиль на части: жуткое ДТП произошло на объездной дороге в Алматы

В ночь на 6 мая 2026 года в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Трагедия разыгралась на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД), не доезжая до улицы Диваева, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как сообщили корреспонденту Zakon.kz очевидцы, автомобиль Subaru Forester следовал по магистрали в северном направлении.

По предварительным данным, водитель не справился с рулевым управлением, в результате чего внедорожник вылетел с проезжей части.

На скорости преодолев бордюр и арык, машина продолжила движение по склону, где произошло столкновение с опорой рекламного щита, отметили свидетели инцидента. Удар был такой силы, что транспортное средство получило критические повреждения.

Водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи.

В настоящий момент участок дороги оцеплен. На месте работают сотрудники полиции и криминалисты, которым предстоит установить все обстоятельства трагедии.

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в пресс-службу Департамента полиции города.

Ранее сообщалось, что вечерняя поездка по центру Семея обернулась серьезным дорожно-транспортным происшествием. Пьяный водитель на иномарке устроил настоящий погром, протаранив несколько автомобилей и врезавшись в здание исторической библиотеки имени Абая.