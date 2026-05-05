ВСУ атакуют Крым, работают расчёты ПВО

«Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал Аксенов в своём телеграм-канале.
Тем временем, в Энергодаре беспилотник Вооружённых сил Украины поразил многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет. Ранее Энергодар подвергся массовой атаке украинских дронов. Здание администрации города подверглось атаке FPV-дронов на оптоволокне. По зданию было направлено не менее 15 беспилотников. Большую часть удалось сбить на подлёте. Согласно губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, ВСУ нанесли не менее семи ударов беспилотниками по Энергодару.
